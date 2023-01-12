Volkswagen в 2022 году увеличил поставки электромобилей на 26%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Volkswagen AG сократил поставки автомобилей в 2022 году на 7% - до 8 млн 262,8 тыс. автомобилей, что было обусловлено нехваткой запчастей и приостановками производства, сообщается в пресс-релизе германской компании.

При этом продажи автомобилей с электродвигателями (BEV) увеличились более чем на 26% и достигли 572,1 тыс. В результате доля таких машин в общем объеме поставок повысилась до 6,9% по сравнению с 5,1% в 2021 году.

Планируется, что в 2023 году этот показатель вырастет примерно до 11%. Согласно объявленным ранее целям, к 2025 году компания намерена довести его до 20%, в 2030 году - до 50%.

VW является лидером на рынке электромобилей Европы и занимает четвертое место в США, отмечается в сообщении. Поставки электромобилей в Китай в 2022 году взлетели на 68%.

По итогам прошлого года поставки VW в Европе в целом снизились на 10,4% - до 3,153 млн автомобилей, в Северной Америке - на 7,2%, до 842,6 тыс., в Южной Америке - на 8%, до 473,7 тыс. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи уменьшились на 2,7%, составив 3,514 млн, в том числе в Китае они сократились на 3,6% - до 3,184 млн.

Между тем продажи BEV в Европе увеличились на 13,4% - до 352 тыс., в Северной Америке - на 18,8%, до 44,2 тыс., в КНР - на 68%, до 155,7 тыс.

Мировые поставки бренда Volkswagen в прошлом году снизились на 9%, составив около 6,01 млн, Skoda - на 16,7%, до 731,3 тыс., Audi - на 3,9%, до 1,614 млн. В то же время продажи Lamborghini и Bentley выросли на 5,8% - до 24,4 тыс., Porsche - на 2,6%, до 309,9 тыс.

Поставки грузовиков MAN сократились на 9,8% и составили 84,4 тыс., Scania - на 5,7%, до 85,2 тыс.

Котировки акций VW растут на 1,3% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость автопроизводителя упала на 40,5% (до 73,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX потерял всего 6,3% за этот период.