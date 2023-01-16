Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глобальные продажи электромобилей существенно увеличились в 2022 году благодаря подъему спроса в Китае и Европе.

Их доля в общем объеме годовых продаж автомобилей приблизилась к 10%, свидетельствуют данные аналитических компаний LMC Automotive и EV-Volumes.com.

Реализация полностью электрических машин, согласно этим данным, подскочила на 68% по сравнению с предыдущим годом, до 7,8 млн единиц.

В Европе доля электромобилей в общем объеме продаж составила 11%, в Китае - 19%. На электромобили, а также подключаемые гибридные автомобили пришлось в общей сложности 20,3% продаж машин на европейском рынке в 2022 году.

Как сообщило Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA), автомобили с электрическим двигателем составили 25% всего производства машин в Германии в минувшем году. В декабре их продажи в ФРГ превысили реализацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В целом мировые продажи машин в прошлом году сократились на 1%, до 80,6 млн единиц, свидетельствуют данные LMC. Они снизились на 8% в США и на 7% в Европе, и выросли на 4% в Китае.

Германский автоконцерн Volkswagen на прошлой неделе сообщил, что его продажи в прошлом году уменьшились на 7%, до 8,3 млн машин. При этом продажи электромобилей подскочили на 26%, до 572,1 тыс. единиц.