Brent подешевела до $83,7 за баррель после подъема накануне

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $83,67 за баррель, что на $0,36 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,36 (1,7%), до $84,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,22 (0,28%), до $78,17 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,98 (1,3%), до $78,39 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.

"Данные по инфляции показывают, что ФРС, вероятно, почти закончила с подъемом ставки, и экономика США сможет избежать рецессии", - отмечает главный аналитик OANDA Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch.