Brent завершает неделю уверенным подорожанием до $84,58 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти чуть замедлили рост на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным подъемом на фоне сигналов об увеличении спроса в Китае.

К 17:26 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,65%), до $84,58 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,68 (0,87%), до $79,07 за баррель.

Цены на нефть существенно подскочили на этой неделе, восстанавливая потери, понесенные неделей ранее. Ключевым драйвером роста котировок аналитики называют ожидания роста спроса в КНР, пишет MarketWatch.

За неделю котировки могут вырасти на 7-8%.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

В то же время опасения по поводу замедления роста мировой экономики, похоже, ослабли, поскольку сигналы замедления инфляции в США усилили ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% к годовом исчислении, сообщило Минтруда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.