Перевозки российских компаний по Севморпути в 2022 году выросли на 3%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - С 2022 году объем перевозки грузов по Северному морскому пути составил 34,034 млн тонн, сообщил "Росатом" и уточнил, что это на 2 млн тонн превысило целевой показатель федерального проекта по развитию СМП.

"Несмотря на внешнее влияние, рост российского грузопотока по Севморпути наблюдался в течение всего прошлого года. По итогам 2022 года грузопоток по СМП за счет российских компаний вырос на 966 тысяч тонн. Прирост по сравнению с 2021 годом составил 3%", - отметил замгендиректора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша.

В 2021 году объем грузоперевозок по СМП с учетом транзита увеличился на 5,7%, до почти 35 млн тонн.