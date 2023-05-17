"Росатом" прорабатывает вопрос перенаправления нефти РФ из Балтики на Севморпуть

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" прорабатывает с нефтяными компаниями вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики для перевозки по Северному морскому пути (СМП) на восток, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Лихачев отметил, что грузопоток по СМП в 2022 году составил 34 млн тонн, что на 2 млн тонн больше плановых показателей.

"Особо хотел бы отметить выросший на 1 млн тонн объем перевозок по СМП российских компаний по отношению к 2021 году. В этом году план еще выше - 36 млн тонн. Мы работаем с Минвостокразвития, с грузоотправителями по выполнению этой амбициозной цифры. Эмбарго, введенное европейскими странами на поставки российской нефти и нефтепродуктов, стало не только вызовом, но открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП, как на самый безопасный привлекательный маршрут. Благодаря СМП возникла возможность переброски очень многих транспортных морских активностей с запада на восток" - сказал глава "Росатома".

По словам Лихачева, к Севморпути проявляют интерес не только российские компании, но и страны БРИКС, Ближнего Востока: "В этой связи прорабатывается участие партнеров из дружественных стран не только в транзите по СМП, но и развитии инфраструктуры. Это новый вектор нашего взаимодействия с инвесторами. За последние три месяца мы провели ряд встреч с потенциальными партнерами и ставим себе цель до конца года выйти на предметные договоренности как по транзиту, так и по строительству инфраструктуры".