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"Татнефть", CNCEC и "НавоиАзот" учредили нефтехимическое СП в Узбекистане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" выступило соучредителем новой компании в Узбекистане. Общество с ограниченной ответственностью ТаtSinoNavoi включено в список аффилированных лиц "Татнефти" по итогам второго полугодия 2022 г.

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций Узбекистана, компания зарегистрирована в городе Навои 1 декабря 2022 года. Основной вид деятельности - производство прочих основных неорганических химических веществ. Уставный капитал ООО составляет 336,0939 млрд узбекских сумов (по курсу на 13 января это примерно $29,7 млн). Главой компании назначен Рамиль Гильванов.

У "Татнефти" в ТаtSinoNavoi 51%, китайская China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) владеет 15%. Местный партнер - АО с госучастием "НавоиАзот" (14%), компании Tatarstan Trade House SAN и Yevrazia владеют по 10%.

Татнефть CNCEC НавоиАзот Узбекистан
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