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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам I квартала 2023 года может приблизиться к 5%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил президент России Владимир Путин.

"Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то приблизится от сегодняшних 11.9 % может приблизиться к 5%", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно - если не хорошая", - продолжил Путин.

Он также сообщил, что безработица в стране находится на историческом минимуме.

Как отметил Путин, "ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали".

Владимир Путин
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