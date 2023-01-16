Форум в Давосе пройдет в своем классическом варианте впервые за три года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сессия Всемирного экономического форума откроется в понедельник в швейцарском горнолыжном курорте Давос. Понедельник, по традиции, посвящен культурной программе - вечером пройдет награждение лауреатов премии Crystal Awards. Деловая повестка стартует во вторник.

Последний зимний Давос прошел в январе 2020 года, надолго закрыв сезон массовых мероприятий: совсем скоро мир накрыла пандемия коронавируса. В 2021 году Давос прошел целиком в виртуальном формате, а офлайн-сессия в Сингапуре, запланированная сначала на май, потом на август, так и не состоялась. В 2022 году форум наконец прошел, но впервые за более чем 50-летнюю историю - в "летнем" варианте. Таким образом, классический январский Давос состоится впервые за три года.

Заметное отличие от форумов последних десятилетий - отсутствие российской делегации, не только официальной (политические руководители РФ приезжали в Давос неоднократно, но далеко не ежегодно), но и "бизнесовой".

Тема форума-2023 сформулирована так: "Сотрудничество во фрагментированном мире". В Швейцарии соберутся руководители десятков государств (хотя G7 в этот раз представит только один лидер - канцлер Германии Олаф Шольц) и международных организаций.

"Гвоздем" программы последнего зимнего Давоса был тогдашний американский президент Дональд Трамп. На сей раз уровень представительства США существенно скромнее (что, впрочем, не является чем-то необычным): делегацию Вашингтона возглавляют министр труда Марти Уолш и торговый представитель Кэтрин Тай.

Среди заметных событий первого делового дня Давоса, 17 января - выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Испании Педро Санчеса, сессия с участием президентов Польши и Литвы (к ним присоединится экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская), а также диалог с участием бывшего госсекретаря США, ветерана мировой политики Генри Киссинджера.

Олаф Шольц выступит перед аудиторией Давоса в среду, 18 января. На этот же день назначена сессия с участием генсека ООН.

Среди выступающих в четверг, 19 января - президенты Южной Кореи, Ирака, Азербайджана, премьер-министры Нидерландов, Греции, Грузии. В одной сессии сойдутся президент Сербии Александр Вучич и премьер Албании Эди Рама. На этот день также назначено выступление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Последний день форума, как и всегда, увенчает сессия, посвященная перспективам мировой экономики. В ней примут участие глава МВФ Кристалина Георгиева и руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард, компанию которым составит министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

Неизменно широкое представительство в Давосе у глобального корпоративного и финансового сектора. В форуме примут участие главы Microsoft, Intel, Enel, Repsol, Engie, Equinor, Schneider Electric, Pfizer, Moderna, Euroclear, BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank и других ведущих мировых компаний и банков.