Рубль подрос на старте торгов к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар США слабеет, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепляется к доллару на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,5075 руб./$1 (-28 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 93,31 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 10,203 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник утром взял курс на повышение по отношению к доллару и почти "нейтрален" к юаню, оказавшись под влиянием оптимизма глобальных инвесторов в отношении рисковых активов. Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после уверенного подъема на прошлой неделе на ожиданиях роста спроса в КНР. Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $84,87 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,52 за баррель, что на 0,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник демонстрируют позитив за исключением Японии: китайский CSI 300 прибавил 2,03%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,21%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,73%, южнокорейский Kospi вырос на 0,81%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,77%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,16%.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112,64 пункта (0,33%) и составил 34302,61 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 15,92 пункта (0,4%) - до 3999,09 пункта. Nasdaq Composite прибавил 78,05 пункта (0,71%) и составил 11079,16 пункта.

Крупнейшие американские банки дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка.