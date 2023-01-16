Нефть Brent дешевеет после активного роста на минувшей неделе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после существенного подъема по итогам минувшей недели, вызванного оптимизмом по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $84,66 за баррель, что на $0,62 (0,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,25 (1,5%), до $85,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,35 за баррель, что на $0,51 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт повысился в цене на $1,47 (1,9%), до $79,86 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Открытие китайской экономики "стало важнейшим фактором роста цен на нефть на минувшей неделе", а данные о снижении инфляции в США также добавили инвесторам оптимизма по поводу американской экономики, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Кроме того, цены поддержало ослабление доллара, добавил эксперт.

На этой неделе внимание трейдера будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на две, до 150.