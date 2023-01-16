"КАМАЗ" перестал быть акционером казахстанской KamLit KZ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" вышло из состава совладельцев казахстанского ТОО KamLit KZ, которое строит в Кустанае заводы по производству чугунного литья и компонентов ведущих мостов, сообщили региональные власти. На конец 2021 года "КАМАЗ", как говорилось в его отчетности, владел 39% в TOO KamLit KZ.

Как сообщили "Интерфаксу" в акимате Кустаная, сделка по продаже доли "КАМАЗа" компании "HEAT Motors" была закрыта в ноябре 2022 года. В пресс-службе "КАМАЗа" подтвердили факт выхода компании из казахстанской компании, не прокомментировав подробности.

По данным казахстанского Минюста, ТОО "High End Assembly Technologies Motors" (ТОО "HEAT Motors") зарегистрировано в Астане в начале марта 2022 года. В числе его совладельцев Ханс Петер Мозер - бывший руководитель проекта "КАМАЗа" по созданию перспективного семейства автомобилей К5.

По данным ЕГРЮЛ, ТОО "HEAT Motors" также является совладельцем 99% долей головной компании российского ООО "Хит Моторз Рус", учрежденного в июле 2022 г. Последнему с конца августа 2022 г. принадлежат 50% долей ООО "Волжские индустриальные двигатели" - переименованного СП "КАМАЗа" с китайской Weichai по производству двигателей в Тутаеве Ярославской области.

TOO KamLit KZ сейчас строит в Кустанае два завода. Один из них, как сообщал "КАМАЗ" в своей отчетности в период участия в проекте, будет заниматься чугунным литьем, выпуская, в частности, блоки цилиндров и головки блоков для двигателей "КАМАЗ". Площадь производства - 28 тысяч кв. м, проектная мощность - более 40 тысяч тонн чугунного литья в год. Строительство началось в 2020 году, сумма инвестиций оценивалась в $200 млн.

"Строительство самого современного в своем роде литейного завода - часть большой работы по реинжинирингу и развитию нового модельного ряда "КАМАЗ". Мы возлагаем большие надежды на этот проект и передаем на площади в Кустанае ряд ответственных позиций, от которых зависит надежность, мощность и эффективность техники "КАМАЗ"", - говорил гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в отчете компании за 2020 год.

Второй завод, строительством которого занимается TOO KamLit KZ, будет производить компоненты ведущих мостов (балки и главные передачи). Объем инвестиций в проект также составляет около $200 млн. Мощность производства - 74 тысяч единиц продукции в год.

Ввести заводы в эксплуатацию должны в 2024-2025 годах.