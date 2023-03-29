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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"КАМАЗ" планирует открыть производство и сервисный центр в Киргизии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ" планирует открыть в Киргизии производство и сервисный центр, говорится в проекте протокола киргизско-российской межправкомиссии.

"Сторонам поручено проработать вопрос сотрудничества российского ПАО "КАМАЗ" совместно с предприятием Киргизии по организации сборочного производства на территории Киргизии", - говорится в документе.

Российской стороне поручено направить киргизской стороне конкретные предложения по мероприятиям, в том числе направленным на повышение конкурентоспособности продукции локального производства на рынке республики.

Заместитель министра экономики и коммерции Киргизии Айнура Усенбекова сообщила журналистам, что в ближайшее время планируется визит специалистов из России в Ош для изучения потенциала региона и обмена опытом с киргизскими коллегами.

КАМАЗ Киргизия Ош
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