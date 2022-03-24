Росрыболовство предложило регулировать цены на рыбу

Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, об этом в среду на совещании у вице-премьера - полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве подтвердили проработку этой идеи. В Минпромторге и аппарате Юрия Трутнева не ответили на вопросы издания. Также поступили отраслевые организации - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Рыбный союз и Ассоциация компаний розничной торговли.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло, пояснили источники газеты. Тогда производители и ритейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 рублей, подсолнечного масла - 110 рублей. Регулирование цен было введено из-за резкого подорожания этих продуктов.

По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120-130 рублей за 1 кг, в то время как две недели назад - 90 рублей. На стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены, говорит источник "Коммерсанта" в отрасли. За последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки, поясняет управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов. По словам Ефремова, переработчики не могут повысить внутри страны цены соразмерно экспортным: "Иначе рыба не будет пользоваться спросом на фоне увеличения трат на другие товары из-за роста инфляции".

По данным Росрыболовства, экспорт только за январь увеличился на 65%, до $116,4 млн. При этом, по данным на 16 марта, выросла добыча рыбы - на 5%, до 930 тыс. тонн, и поставки рыбы с Дальнего Востока в центр РФ - на 50%, до 115,2 тыс. тонн.

Замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников говорит, что если и фиксировать цену, то только по социальным позициям - на сельдь и скумбрию. При этом он не понимает, как будет функционировать механизм фиксации цен: "Рыба - не продукт первой необходимости".

Как заявлял президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ 16 марта, власти РФ должны исключить регулирование цен "в ручном режиме", обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. "Необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен: именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен", - говорил глава государства.