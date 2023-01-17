Rio Tinto в IV квартале увеличила поставки железной руды на 5%

По сравнению с IV кварталом 2021 года отгрузка железной руды выросла на 4%.

Выпуск сырья для производства стали повысился в октябре-декабре на 6%, до 89,5 млн тонн, годовой прирост составил также 6%.

Выпуск алмазов в IV квартале составил 1,3 млн карат, а по итогам года - 4,65 млн карат (прогноз на 2022 год был на уровне 4,5-5 млн карат)

Производство алюминия в IV квартале увеличилось в годовом выражении и к III кварталу на 3%, до 783 тыс. тонн.

Добыча меди сократилась в октябре-декабре на 5%, до 131 тыс. тонн, при этом годовое падение составило 1%.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель IV квартал 2022г. IV квартал/III квартал IV квартал 2022/IV квартал 2021 2022 год 2022г/2021г Железная руда (Pilbara, отгрузка) 87,3 5% 4% 321,6 0% Железная руда (Pilbara, добыча) 89,5 6% 6% 324,1 1% Бокситы 13,2 -4% 1% 54,6 1% Алюминий (тыс. тонн) 783 3% 3% 3 009 -4% Медь (добыча, тыс. тонн) 131 -5% -1% 521 6% Алмазы (тыс. карат) 1 319 11% 14% 4 651 21% Золото (добыча, тыс. унц.) 55,7 -4% -25% 235,0 -32%

Компания подтвердила ноябрьский прогноз по добыче и производству на 2023 год.

Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель Прогноз 2022г 2022 год (актуальн.) Прогноз 2023 г Железная руда (Pilbara, отгрузка) 320-335 322 320-335 Бокситы 54-57 55 54-57 Глинозем 7,6-7,8 7,5 7,7-8,0 Алюминий 3,0-3,1 3,0 3,1-3,3 Медь (добыча, тыс. тонн) 500-575 521 650-710* Рафинированная медь (тыс. тонн) 190-220 209 180-210 Алмазы (млн карат) 4,5-5,5 4,7 3,0-3,8

*с учетом приобретенного в 2022 году Turquoise Hill Resources Ltd.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.