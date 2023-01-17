Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Rio Tinto в IV квартале увеличила поставки железной руды на 5%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto в IV квартале 2022 года увеличила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 5% по сравнению с III кварталом, до 87,3 млн тонн, говорится в сообщении компании. По итогам 2022 года объем поставок не изменился по сравнению с 2021 годом, составив 321,6 млн тонн.

По сравнению с IV кварталом 2021 года отгрузка железной руды выросла на 4%.

Выпуск сырья для производства стали повысился в октябре-декабре на 6%, до 89,5 млн тонн, годовой прирост составил также 6%.

Выпуск алмазов в IV квартале составил 1,3 млн карат, а по итогам года - 4,65 млн карат (прогноз на 2022 год был на уровне 4,5-5 млн карат)

Производство алюминия в IV квартале увеличилось в годовом выражении и к III кварталу на 3%, до 783 тыс. тонн.

Добыча меди сократилась в октябре-декабре на 5%, до 131 тыс. тонн, при этом годовое падение составило 1%.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель IV квартал 2022г. IV квартал/III квартал IV квартал 2022/IV квартал 2021 2022 год 2022г/2021г
Железная руда (Pilbara, отгрузка) 87,3 5% 4% 321,6 0%
Железная руда (Pilbara, добыча) 89,5 6% 6% 324,1 1%
Бокситы 13,2 -4% 1% 54,6 1%
Алюминий (тыс. тонн) 783 3% 3% 3 009 -4%
Медь (добыча, тыс. тонн) 131 -5% -1% 521 6%
Алмазы (тыс. карат) 1 319 11% 14% 4 651 21%
Золото (добыча, тыс. унц.) 55,7 -4% -25% 235,0 -32%

Компания подтвердила ноябрьский прогноз по добыче и производству на 2023 год.

Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель Прогноз 2022г 2022 год (актуальн.) Прогноз 2023 г
Железная руда (Pilbara, отгрузка) 320-335 322 320-335
Бокситы 54-57 55 54-57
Глинозем 7,6-7,8 7,5 7,7-8,0
Алюминий 3,0-3,1 3,0 3,1-3,3
Медь (добыча, тыс. тонн) 500-575 521 650-710*
Рафинированная медь (тыс. тонн) 190-220 209 180-210
Алмазы (млн карат) 4,5-5,5 4,7 3,0-3,8

*с учетом приобретенного в 2022 году Turquoise Hill Resources Ltd.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto Австралия Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });