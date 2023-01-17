Rio Tinto в IV квартале увеличила поставки железной руды на 5%
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto в IV квартале 2022 года увеличила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 5% по сравнению с III кварталом, до 87,3 млн тонн, говорится в сообщении компании. По итогам 2022 года объем поставок не изменился по сравнению с 2021 годом, составив 321,6 млн тонн.
По сравнению с IV кварталом 2021 года отгрузка железной руды выросла на 4%.
Выпуск сырья для производства стали повысился в октябре-декабре на 6%, до 89,5 млн тонн, годовой прирост составил также 6%.
Выпуск алмазов в IV квартале составил 1,3 млн карат, а по итогам года - 4,65 млн карат (прогноз на 2022 год был на уровне 4,5-5 млн карат)
Производство алюминия в IV квартале увеличилось в годовом выражении и к III кварталу на 3%, до 783 тыс. тонн.
Добыча меди сократилась в октябре-декабре на 5%, до 131 тыс. тонн, при этом годовое падение составило 1%.
Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|Продукт/показатель
|IV квартал 2022г.
|IV квартал/III квартал
|IV квартал 2022/IV квартал 2021
|2022 год
|2022г/2021г
|Железная руда (Pilbara, отгрузка)
|87,3
|5%
|4%
|321,6
|0%
|Железная руда (Pilbara, добыча)
|89,5
|6%
|6%
|324,1
|1%
|Бокситы
|13,2
|-4%
|1%
|54,6
|1%
|Алюминий (тыс. тонн)
|783
|3%
|3%
|3 009
|-4%
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|131
|-5%
|-1%
|521
|6%
|Алмазы (тыс. карат)
|1 319
|11%
|14%
|4 651
|21%
|Золото (добыча, тыс. унц.)
|55,7
|-4%
|-25%
|235,0
|-32%
Компания подтвердила ноябрьский прогноз по добыче и производству на 2023 год.
Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|Продукт/показатель
|Прогноз 2022г
|2022 год (актуальн.)
|Прогноз 2023 г
|Железная руда (Pilbara, отгрузка)
|320-335
|322
|320-335
|Бокситы
|54-57
|55
|54-57
|Глинозем
|7,6-7,8
|7,5
|7,7-8,0
|Алюминий
|3,0-3,1
|3,0
|3,1-3,3
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|500-575
|521
|650-710*
|Рафинированная медь (тыс. тонн)
|190-220
|209
|180-210
|Алмазы (млн карат)
|4,5-5,5
|4,7
|3,0-3,8
*с учетом приобретенного в 2022 году Turquoise Hill Resources Ltd.
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.