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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Швеция планирует содействовать переходу ЕС на "зеленую" энергетику

Эту задачу Стокгольм считает особо актуальной в свете событий на Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Швеции считают, что сокращение зависимости Евросоюза от ископаемого топлива и переход на "зеленую" энергетику стали более актуальными в свете событий на Украине, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

"В 70-е годы избавление от ископаемого топлива было главным образом экономическим вопросом. В 80-е и 90-е годы это все больше становилось вопросом борьбы против климатических изменений. А сегодня это также стало со всей очевидностью вопросом геополитики и безопасности", - сказал Кристерссон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу шведского председательства в Совете ЕС.

"Шведское председательство намерено играть в этом свою роль и усиливать Европейский союз в качестве лидера "зеленого" перехода, - продолжил он.

Он отметил, что Швеция также рассчитывает внести свой вклад в ожидаемую реформу рынка электроэнергии Европейского союза.

По словам Кристерссона, "энергия из хороших источников и по хорошей цене является основой "зеленого" перехода".

Экологический и энергетический переходы - в числе основных приоритетов шведского председательства. Кристерссон подчеркнул их связь с другим приоритетом программы Швеции в Совете ЕС - конкурентоспособностью союза.

Он отметил, что "высокие цены на энергию несут риск того, что инвесторы отвернутся от Европейского союза".

Швеция Евросоюз Украина Ульф Кристерссон Европарламент Совет ЕС
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