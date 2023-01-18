ЕЦБ по-прежнему намерен до лета повышать ставки каждый раз на 50 б.п.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Слова президента Европейского центробанка Кристин Лагард о намерении регулятора продолжать подъем ставок темпами в 50 базисных пунктов, сказанные по итогам декабрьского заседания, сохраняют свою актуальность, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Галло.

Многие эксперты меняют прогнозы в отношении темпов подъема ставок европейским ЦБ в связи с появлением сигналов ослабления инфляции и снижения цен на энергоресурсы, ожидая замедления их повышения в марте. Де Галло, однако, считает, что делать прогнозы для мартовского заседания пока рано.

"ЕЦБ очень четко обозначил, что мы по-прежнему принимаем решения от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих статданных, - заявил он в интервью Bloomberg в Давосе. - Лагард отмечала в декабре, что стоит ожидать дальнейшего подъема ставок темпами по 50 б.п. Эти слова актуальны и сегодня".

Европейский ЦБ поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 б.п. в прошлом году. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают увеличения ставки по депозитам до 3,25% с текущего уровня в 2%.

18 января де Галло подтвердил высказанное им ранее мнение о том, что пик цикла подъема ставок будет достигнут к лету этого года, после чего, ЕЦБ сделает продолжительную паузу.

"В прошлом году важной была скорость, в этом году речь идет скорее о комбинации уровня ставок и продолжительности" их удержания на определенном уровне, сказал он.

"Очень важно отметить, что после достижения предельного уровня ставок, мы будем оставаться на нем столько, сколько потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%", - добавил де Галло.

Он отметил, что в скором времени у ЕЦБ появится больше инструментов для борьбы с инфляцией. В марте Центробанк приступит к сокращению портфеля активов, приобретенных им в рамках программы количественного смягчения Asset Purchase Program (APP).

"Вторая часть игры после прошлогоднего спринта будет более изощренной. Однако у нас станет больше инструментов, включая количественное смягчение", - сказал де Галло.