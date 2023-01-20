Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Руководители центральных банков не должны ослаблять борьбу с инфляцией, даже несмотря на то, что рост цен, похоже, уже прошел пиковый уровень, заявила на форуме в Давосе президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы также должны придерживаться этого курса устойчивости, которому следовали в 2022 году, - сказала Лагард. - Придерживаться курса - моя мантра для целей денежно-кредитной политики".

Она предупредила, что чрезмерно высокие и неприцельные государственные расходы на защиту домохозяйств и бизнесов от последствий энергетического кризиса могут вынудить ЕЦБ принять дальнейшие меры, если шаги властей приведут к ускорению инфляции.

"Я надеюсь, что фискальная политика в 2023 году не будет работать контрциклическим образом по отношению к денежно-кредитной, - сказала Лагард. - Не нужно вынуждать нас делать больше, чем необходимо".

Лагард и ряд ее коллег из ЕЦБ отвергают предположения о том, что регулятору стоит замедлить темпы повышения процентных ставок после февральского заседания, на котором, как ожидается, они будут повышены на 50 базисных пунктов (б.п.).

Член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот накануне заявил, что регулятор повысит ставки на 50 б.п. более одного раза, тогда как его французский коллега Франсуа Виллеруа де Гало отметил, что ставки должны будут достичь пиковых значений к лету, а затем будут удерживаться на них в течение некоторого времени.