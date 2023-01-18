ЦБ посоветовал ПАО искать независимых директоров внутри РФ и в дружественных юрисдикциях

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует публичным акционерным обществам (ПАО) принять все возможные меры для включения в состав совета директоров независимых членов, говорится в информационном письме регулятора, выпущенном в преддверии подготовки к проведению годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года.

ЦБ полагает, что компании с этой целью могут рассмотреть представителей российских профессиональных объединений директоров, а также представителей бизнес-сообществ дружественных иностранных юрисдикций, обладающих необходимыми ПАО компетенциями и опытом.

После начала специальной военной операции на Украине значительная часть иностранцев, в том числе являвшихся независимыми директорами, покинула советы директоров российских компаний.

Наличие определенного количества независимых директоров является одним из условий для включения компаний в первый и второй котировальные списки МосБиржи. Однако ЦБ РФ разрешил биржам не требовать соблюдения этих требований листинга.