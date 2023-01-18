Национальная товарная биржа начала проводить аукционы по продаже сахара

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") начала проводить товарные аукционы по продаже сахара.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, НТБ расширяет перечень активов, доступных на товарных аукционах. "Во вторник заключены первые сделки на аукционе по продаже сахара, проводимом ООО "Торговый дом "Доминант". По итогам первого товарного аукциона было реализовано 100 тонн сахара по цене 51 тыс. рублей за тонну (включая НДС) с отгрузкой с Уваровского сахарного завода в Тамбовской области", - говорится в пресс-релизе.

ГК "Доминант" - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов РФ, занимается производством сахара, молока, продукции растениеводства.

Как подчеркивается в пресс-релизе, начало торгов сахаром "свидетельствует о гибкости механизма товарных аукционов, позволяющего быстро и в упрощенном порядке выводить новые товары из различных товарных групп на биржевые торги". "Важной особенностью товарного рынка являются упрощенные процедуры аккредитации и низкий порог входа на рынок для широкого круга компаний агросектора", - отмечает НТБ.

НТБ проводит аукционы с августа 2021 года - сначала "Объединенная зерновая компания" запустила зерновые аукционы, затем ГК "Содружество" начала закупку соевых бобов, подсолнечника и рапса.

Как сообщала ранее биржа, с августа 2021 года по октябрь 2022 года на товарных аукционах было продано более 1,3 млн тонн сельхозпродукции.

НТБ была учреждена в июле 2002 года, является организатором биржевого товарного рынка. С 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ.