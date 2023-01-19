Белоруссия ратифицировала договор с РФ об унификации взимания косвенных налогов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией об общих принципах взимания косвенных налогов (НДС, акцизы).

Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ранее договор был одобрен обеими палатами белорусского парламента.

Договор был подписан 3 октября 2022 года в Москве министрами финансов двух стран.

В соответствии с договором стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, предусмотренных документом.

Кроме того, договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, в которую будет включена информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года.

Кроме того, в рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

Договор предусматривает и решение для Белоруссии проблемы налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Предусмотрено предоставление Россией Белоруссии бюджетных трансфертов, сумма которых оценивается примерно в $610 млн ежегодно. Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что Минск в 2023 году получит от Москвы около 1,7 млрд белорусских рублей (порядка $650 млн по текущему курсу) в виде обратного акциза на нефть.

Договор подписан в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года. В конце декабря закон о ратификации договора с Белоруссией подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, на правовом интернет-портале опубликовано постановление правительства Белоруссии, в соответствии с которым утверждено межправительственное соглашение с Россией о единых правилах конкуренции.

Соглашение подписано в Москве 9 ноября 2022 года.

В соответствии с документом, в Белоруссии и России будет применяться антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.