Посол Белоруссии заявил, что страна начнет получать от РФ обратный акциз на нефть с апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия в соответствии с договоренностями начнет получать от России обратный акциз на нефть с апреля текущего года, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере", - сказал дипломат, слова которого в воскресенье приводит госагентство БелТА.

Как он подчеркнул, "безусловно, мы не снимаем наш вопрос равного доступа к "трубе" - такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран".

Что касается ценообразования на сырую нефть, то, по словам посла, по этому вопросу будут договариваться сами компании. "А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо, которые происходят сегодня в нашей стране, они именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран, ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме", - пояснил Крутой.

Ранее белорусский министр финансов Юрий Селиверстов заявлял, что республика рассчитывает на поступление из России в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд белорусских рублей ($581 млн в эквиваленте по актуальному курсу Нацбанка республики - ИФ).