Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

Пока регулятор не считает эти риски значимыми

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Наблюдавшееся в декабре ослабление рубля из-за положительной курсовой динамики большую часть 2022 года пока не стало значимым проинфляционным фактором, говорится в комментарии Банка России.

"С учетом лаговых эффектов укрепления рубля во II квартале и стабилизации курсовой динамики во второй половине года, произошедшее в конце года ослабление пока не стало значимым проинфляционным фактором", - отмечает ЦБ. При этом он обращает внимание на рост рисков проинфляционного влияния курсовой динамики в декабре.

"Ухудшение внешних условий, в частности для нефтяного экспорта, создает проинфляционные риски в 2023 году", - подчеркивает регулятор.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к таргету в 4% в 2024 году.

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%. "Замедление роста цен в мае-декабре 2022 года отчасти компенсировало ценовой скачок, произошедший в марте-апреле. Дезинфляционное влияние в мае-декабре оказали укрепление рубля, сдержанное потребление домохозяйств, сравнительно активная адаптация предложения, высокий урожай многих сельскохозяйственных культур", - отмечает ЦБ.

Потребительские цены в декабре выросли на 0,78%. С поправкой на сезонность (SA) прирост цен в декабре (0,27%) был несколько больше, чем в ноябре, подчеркивает Банк России. Значительный вклад в рост цен внесла индексация тарифов на коммунальные услуги, перенесенная с июля 2023 года. Без учета этого компонента средний уровень потребительских цен в декабре практически не изменился (в осенние месяцы средний прирост цен с поправкой на сезонность составлял 0,21%).

Более ранняя индексация тарифов на коммунальные услуги добавила приросту цен в декабре 0,3 процентного пункта, подчеркнул регулятор.

Прирост цен в декабре без волатильных и регулируемых компонентов (ЖКУ, транспорта и зарубежного туризма) в аннуализированном выражении оставался заметно ниже 4%, отмечает ЦБ.