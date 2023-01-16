Алиев пообещал рост экспорта газа из Азербайджана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика продолжит наращивать экспорт газа.

"Растет наш экспорт природного газа. Если (в 2021 году - ИФ) он составлял 19 млрд кубометров, то в этом году достигнет 24 млрд кубометров. Эта цифра будет расти", - сказал Алиев, выступая в понедельник на церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров.

Ранее Алиев заявлял, что в 2023 году объем экспорта газа из Азербайджана прогнозируется на уровне около 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров.