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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

"КАМАЗ" поставил в Туркменистан два электробуса собственного производства для испытаний

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" поставил два электробуса собственного производства для испытаний в Туркменистан, сказал журналистам генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин на Туркмено-российском бизнес-форуме, открывшемся в Ашхабаде в четверг, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Отметив, что "КАМАЗ" является лидером в России по производству автобусов на электрической тяге, Когогин добавил: "Мы рады предложить эту технику Туркменистану, представить возможность оценить все ее преимущества".

"Поставлены два электробуса "КАМАЗ" и ультрабыстрая зарядная станция для проведения тестовых испытаний техники в условиях климата Туркменистана", - сказал Когогин. Он добавил, что "КАМАЗ" готов осуществлять поставки электробусов в необходимых Туркменистану объемах.

По данным, озвученным туркменской стороной на бизнес-форуме, с 2006 по 2021 годы Туркменистан закупил автотранспортные средства и спецтехнику марки "КАМАЗ" в объеме более 9460 единиц. Большая часть приобретена государственным сектором - 8 929 единиц.

В городах Туркменбаши, Мары и Туркменабат (административные центры областей Туркменистана - ИФ) построены сервисные центры по ремонту и обслуживанию автомобилей "КАМАЗ" с обучением технического персонала. Также в Дашогузской области идут работы по строительству аналогичного центра.

КАМАЗ Туркменистан
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