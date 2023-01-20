Российский рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,3%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок и подросшей нефти; индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,3% на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи не претерпел заметных изменений.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2169,68 пункта (+0,04%), индекс РТС - 996,27 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар просел до 68,65 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", без существенных драйверов и притока ликвидности российскому рынку акций невозможно расти. Вероятно, в краткосрочной перспективе основные локальные индексы буду торговаться в широком боковике. На глобальных площадках риски остаются, поэтому американский рынок имеет все шансы продолжить снижение, ведь приближается февральское заседание ФРС, на котором регулятор продолжит повышать ставку.

Очень теплая погода на протяжении большей части отопительного сезона в Европе стремительно ухудшает перспективы доходов "Газпрома" от экспорта газа в регион в 2023 году, отмечают эксперты БКС.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Поддержкой для рынка может выступить 20-дневная скользящая средняя. Однако, наибольший риск несет отсутствие идей для покупок бумаг нефтегазовых компаний, что будет оказывать давление на весь российский рынок акций.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу позитивный. Власти КНР заявляют о прохождении самого сложного периода в борьбе с коронавирусом. Азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", надеясь на быстрое оживление китайской экономики. Для российского рынка это также позитивный сигнал. Соответственно, индекс МосБиржи может повысить свои шансы на восстановление, если сможет закрыть торги пятницы выше 100-дневной и 50-дневной скользящих линий. Рубль может предпринять попытку укрепления против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и металлов.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1%, Dow Jones (-0,8%) и S&P500 (-0,8%) завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из состава индекса S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число новостроек в США в декабре сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор поднимется до 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Между тем, в Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инфляция в Японии в декабре составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по 14-дневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, завершая ростом вторую неделю подряд на ожиданиях роста спроса на сырье в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,42 за баррель (+0,3% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $80,76 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне).

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.