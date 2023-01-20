Ветрогенерация в Европе снизилась четвертый день подряд

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ветрогенерация в Европе падает четыре дня подряд – в четверг ее доля в энергопалансе региона (17%) упала в два раза по сравнению с уровнем воскресенья (35%).

Цена на спотовом рынке Европы держится ниже $700 за тысячу кубометров, при том что летом прошлого года этот газ для закачки в ПХГ обходился как минимум в два раза больше.

Котировки на поставку сжиженного природного газа предусматривают наличие "азиатской премии" более чем в 30% по отношению к цене поставок в Европу.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 24,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был 24,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся по $684 за тысячу кубометров.

Растет "азиатская премия" - разрыв ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $819; а фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $602.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в четверг упала до 17% энергобаланса по ЕС (это минимальное значение с 3 января) по сравнению с 29% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 80,09% – это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 18 января запасы сократились на 0,50 процентного пункта. Это новый максимальный показатель за последний месяц.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень запасов газа в ПХГ является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 62% при среднем показателе за декабрь 67%.

Германия в выходные открыла свой второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к терминалу в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене как минимум до конца января закрылся из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 13 января) запасы снова немного сократились - на 200 млн куб. м. Расход запасов минимален благодаря сохраняющейся теплой погоде.

Текущий уровень резервов составляет 59%, что почти соответствует среднему показателю за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.