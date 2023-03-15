ФТС за январь-февраль снизила перечисления в бюджет на 38,9%, до 782,1 млрд руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-февраль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 782,1 млрд рублей, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 279,5 млрд рублей), следует из опубликованных в среду данных таможенной службы.

Из данных ФТС также следует, что в феврале 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 404,8 млрд рублей, что на 44,5% меньше, чем в феврале 2022 года (730 млрд рублей).

Как сообщалось, за январь 2023 года ФТС перечислила в бюджет 377,3 млрд рублей против 549,5 млрд рублей в январе 2022 года. Таким образом, падение перечислений в январе равнялось 31,3% к январю 2022 года.

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.