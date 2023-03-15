Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ФТС за январь-февраль снизила перечисления в бюджет на 38,9%, до 782,1 млрд руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-февраль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 782,1 млрд рублей, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 279,5 млрд рублей), следует из опубликованных в среду данных таможенной службы.

Из данных ФТС также следует, что в феврале 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 404,8 млрд рублей, что на 44,5% меньше, чем в феврале 2022 года (730 млрд рублей).

Как сообщалось, за январь 2023 года ФТС перечислила в бюджет 377,3 млрд рублей против 549,5 млрд рублей в январе 2022 года. Таким образом, падение перечислений в январе равнялось 31,3% к январю 2022 года.

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое - до 20,8 млрд рублей

Цены на нефть рухнули до минимума с конца 2021 года

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });