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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Китайская IGBR вложит 1 млрд рублей в калужское производство нефтегазового оборудования

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Китайская компания IGBR и правительство Калужской области подписали соглашение о намерении по строительству завода по производству оборудования для нефтегазовой и геотермальной промышленности, теплоэнергетики, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

Объем инвестиции составит 1 млрд рублей.

Завод должен быть построен на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга". Компания намерена получить статус резидента.

На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

IGBR работает в 11 странах мира. Это одна их внешнеторговых компаний, созданных в Шанхайской зоне свободной торговли Синанг. Специализируется на импорте и экспорте нефтепродуктов и металлов, механических и электротехнических изделий, а также на управлении цепочками поставок.

Владислав Шапша Китай Калужская область IGBR
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