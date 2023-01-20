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МосБиржа 23 января начнет расчет трех новых валютных фиксингов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Московская биржа 23 января начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME), турецкая лира/российский рубль (TRYFIXME) и доллар США/китайский юань (USDCNYFIXME), сообщается в пресс-релизе биржи.

Новые индикаторы пополнят семейство валютных фиксингов биржи и будут рассчитываться наравне с фиксингами доллар США/российский рубль, китайский юань/российский рубль, евро/российский рубль и евро/доллар США.

Валютные фиксинги рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок на валютном рынке Московской биржи по состоянию на 12:30 по московскому времени. Эти индикаторы используются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке биржи, участниками внебиржевого рынка беспоставочных конверсионных деривативов, а также в качестве справочной цены в коммерческих контрактах участников внешнеэкономической деятельности.

Новая редакция методики расчета фиксингов Московской биржи по рекомендации комитета по валютному рынку также изменяет параметры расчета фиксингов доллар США/российский рубль, евро/российский рубль и евро/доллар США в части соотношения доли сделок и заявок при расчете индикаторов. Новые параметры повышают влияние заключенных сделок на итоговые значения индикаторов.

МосБиржа
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