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Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно растут вечером в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 по московскому времени подорожали на 1 цент - до $86,17 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 12 центов (0,15%) - до $80,45 за баррель. Биржевое обращение этих фьючерсов завершается в пятницу. Более активно торгующийся мартовский контракт подешевел на 11 центов и стоит $80,50 за баррель.

С начала недели оба маркерных сорта нефти подорожали примерно на 1% благодаря оптимизму насчет спроса на топливо в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Быки и медведи ведут ожесточенную битву на нефтяном поле в начале 2023 года, но, кажется, быки побеждают, поскольку спрос постепенно растет, а рост предложения ограничен", - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

"Разговоры между трейдерами ведутся на обычные темы - Китай, Россия и Федрезерв, - добавил он. - Если Федрезерв не напугает рынок еще одним повышением ставки на 50 базисных пунктов, мы ожидаем, что открытие китайской экономики и антироссийские санкции поддержат нефтяные котировки".

В ближайшую неделю в Китае будет праздноваться Новый год по лунному календарю, так что позитивных стимулов из КНР ждать не стоит, и нефть, вероятно, будет торговаться в боковике, полагает аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Brent WTI Китай
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