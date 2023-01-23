Хуснуллин оценил вклад стройотрасли в экономику минимум в 0,5% ВВП

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вклад строительной отрасли в ВВП России по итогам года составит не менее 0,5%, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник.

"Вклад в ВВП составит не менее 0,5%, так как мы планировали в стратегии", - уточнил Хуснуллин, говоря о стратегии развития строительной отрасти и ЖКХ на совещании с вице-премьерами в режиме ВКС.

Он уточнил, что рост строительной отрасли в ВВП страны составит не менее 6-6,5%.

В ноябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасти и ЖКХ до 2030 года.