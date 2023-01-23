"Мираторг" в 2022 году расширил сеть бургерных до 42 ресторанов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, в 2022 году открыл 16 бургерных "Стейк&Бургер". Фирменная сеть расширилась на 61%, до 42 ресторанов в восьми регионах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

Сеть продолжает развиваться, и в январе открылась первая бургерная в Белгороде, в феврале будет запущена точка в Железногорске Курской области. Таким образом, география проекта охватит Москву, Московскую область, Брянск, Белгород, Калининград, Курск, Тверь, Тулу и Санкт-Петербург.

В планах компании на 2023 год открытие бургерных во Владимире, Воронеже, Южном федеральном округе и других регионах. Их число намечено довести до 62, а также заключить первые договоры франчайзинга. Для этого уже разработана модель и ведется подготовка рабочих инструментов для взаимодействия с партнерами.

Как отметили в пресс-службе, в бургерных используется в основном продукция собственного производства. Это, прежде всего, мясная котлета из мраморного мяса. Для этого выращивается мясная порода крупного рогатого скота абердин-ангус. Сеть использует только охлажденное мясо собственного производства.

"Основной целью сети бургерных является развитие культуры потребления отечественной мраморной говядины. Для этого создана подотрасль мясного скотоводства, а также построен автоматизированный комплекс по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, позволяющий выпускать продукцию высокого качества и сокращать производственные издержки", - заявили в пресс-службе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами "Мираторга" на паритетных началах являются Виктор и Александр Линники.