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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Цена Brent поднялась выше $88 за баррель впервые с начала декабря

Цена Brent поднялась выше $88 за баррель впервые с начала декабря
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник, при этом Brent торгуется выше $88 за баррель впервые с 5 декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 13:41 по Москве в понедельник составляет $88,11 за баррель, что на $0,48 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,37 (0,45%), до $82,01 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения потолка цен государствами G7.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.

Экспорт российской нефти в прошлом месяце сократился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

Согласно прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в РФ будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала военной операции на Украине.

Brent WTI Китай
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