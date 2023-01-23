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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Группа "Черкизово" в 2022 году половину контрактов с Китаем заключила в юанях

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Производитель мясной продукции группа "Черкизово" в 2022 году довел до 50% долю контрактов в юанях при расчетах за поставки в Китай.

Также в прошлом году группа увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тысяч тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы - около 75 тысяч тонн. Это более чем на 20% больше, чем в 2021 году.

"Наиболее заметный рост экспортных продаж в 2022 году был отмечен в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий объем отгрузок приблизился к 10 тысячамтонн, увеличившись примерно на треть. Поставки свинины на зарубежные рынки составили около 15 тысяч тонн, что примерно на 15% больше показателя 2021 года, - заявили в пресс-службе. - Увеличение в экспортном портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью (прежде всего, в категории колбасных изделий) позволило "Черкизово" в 2022 году обеспечить рост экспортной выручки более чем на 40%".

Основная доля экспорта группы приходится на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также на Саудовскую Аравию и Вьетнам.

В течение года группа увеличила количество покупателей как за счет расширения клиентской базы в странах, куда осуществляются устойчивые поставки, так и за счет выхода на новые рынки - Катар, Ангола и др. В страны с мусульманской культурой потребления растет экспорт халяльной продукции: ее доля в зарубежных отгрузках уже превышает 10% в натуральном выражении и имеет перспективы существенного увеличения.

Как уточнила директор по экспорту ТД "Черкизово" Елена Вольгушева, главными направлениями экспорта для группы в ближайшие годы по-прежнему останутся Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия.

"При этом компания ставит задачу дальнейшей диверсификации географии экспорта и осуществления устойчивых отгрузок в страны Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии. В частности, мы заинтересованы в открытии доступа на рынки Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран", - сказала она.

Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира. В этом году группе, как и другим экспортерам, пришлось столкнуться с серьезными трудностями. "Основные из них были связаны с уходом с фрахтового рынка ведущих мировых операторов контейнерного сервиса, на долю которых приходилось более 60% контейнерных перевозок, - заявили в пресс-службе. - Это привело к дефициту контейнеров, сокращению направлений, увеличению сроков доставки и, как следствие, очень существенному росту логистических расходов. Так, на рынках развивающихся стран, в частности Африки, востребованы дешевые продукты, прибыль от экспортных операций с которыми минимальна, поэтому поставки зачастую становятся коммерчески нецелесообразными: даже с минимальной прибылью цены будут неконкурентными относительно предложения ведущих мировых экспортеров - США, Бразилии, ЕС и Турции".

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В группу входят 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2022 года выручка выросла на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 88,9 млрд рублей.

Черкизово Китай Казахстан Катар Ангола Елена Вольгушева Саудовская Аравия
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