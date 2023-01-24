Цена Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки незначительно опускаются утром во вторник, причем североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $88,02 за баррель, что на $0,17 (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,56 (0,6%), до $88,19 за баррель, обновив рекордный показатель на закрытие с 22 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,58 за баррель, что на 4 цента ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 2 цента, до $81,62 за баррель.

"Быки" на нефтяном рынке "получают поддержку за счет надежд на восстановление спроса по мере открытия китайской экономики, причем слабый доллар также содействует росту котировок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Североамериканская марка WTI может продолжить рост не только благодаря улучшению прогнозов для Китая, но также за счет ожиданий, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставки", - добавил он.

Текущая ситуация на рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет MarketWatch.

"Россия является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС, обеспечив почти половину импорта в 2022 году", - отметил глава отдела энергетических фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. Приостановка импорта из РФ сократит поставки дизтоплива более чем на 660 тыс. баррелей в сутки, добавил он.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156.