Brent подешевела до $86,02 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному снижению днем в среду после утреннего подъема.

К 14:17 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%), до $86,02 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,03 (0,04%), до $80,1 за баррель.

Накануне нефтяные котировки снизились на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.

Трейдеры ждут публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране. Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

Поддержку рынку продолжает оказывать оптимизм, связанный со снятием антиковидных ограничений в Китае и ожиданием восстановления спроса в стране в текущем году, пишет Trading Economics.