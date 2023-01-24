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Swatch ждет сильного роста продаж в 2023 году после умеренно успешного 2022 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, умеренно увеличил чистую прибыль и выручку в 2022 году и ждет активного роста продаж в 2023 году.

Чистая прибыль компании в 2022 году составила 823 млн швейцарских франков ($893,1 млн) по сравнению с 774 млн франков годом ранее.

Операционная прибыль увеличилась до 1,16 млрд франков с 1,02 млрд франков. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали этот показатель на уровне 1,2 млрд франков. Рентабельность по операционной прибыли повысилась до 15,4% с 14%.

Выручка увеличилась на 2,5%, до 7,5 млрд франков. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 4,6%.

Swatch ожидает сильного роста продаж в 2023 году во всех регионах и сегментах, в частности, благодаря активному восстановлению спроса в Китае, Гонконге и Макао. Кроме того, снятие ограничений на перемещение граждан КНР позитивно скажется на продажах в основных туристических направлениях, ожидает руководство компании.

Капитализация Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, подскочила на 34,5% за последние три месяца и составляет 15,1 млрд франков.

Swatch Швейцария Китай Гонконг Макао
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