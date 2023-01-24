Дефицит британского бюджета в декабре оказался рекордным для этого месяца

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года дефицит бюджета Великобритании достиг 27,4 млрд фунтов ($33,96 млрд), рекордного уровня для этого месяца за 30-летнюю историю подсчета месячных показателей, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Рост дефицита вызван увеличением расходов правительства на субсидирование затрат домохозяйств и бизнеса на оплату счетов за электроэнергию. Кроме того, расходы на обслуживание госдолга выросли из-за подъема процентных ставок.

По сравнению с декабрем 2021 года бюджетный дефицит вырос на 16,7 млрд фунтов.

Налоговые поступления в британский бюджет лишь немного повысились в годовом выражении, составив 74 млрд фунтов, тогда как дополнительные расходы на программы в энергетическом секторе в декабре составили около 9 млрд фунтов. Тем временем расходы бюджета на обслуживание долга подскочили вдвое, до 17,3 млрд фунтов.

За девять месяцев текущего финансового года дефицит бюджета страны составил 128,1 млрд фунтов. Это на 5 млрд фунтов больше, чем за аналогичный период прошлого фингода, но на 2,7 млрд фунтов меньше прогноза Управления бюджетной ответственности (OBR) Великобритании. OBR прогнозирует, что отрицательное сальдо бюджета по итогам всего фингода достигнет 177 млрд фунтов, что составит более 7,1% ВВП страны.