Дефицит бюджета Великобритании в июле составил 4,3 млрд фунтов

Расходы на обслуживание госдолга стали для июля рекордными с 1997 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Великобритания в июле 2023 года зафиксировала дефицит бюджета в размере 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд), сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Дефицит увеличился на 3,4 млрд фунтов относительно июля 2022 года на фоне роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга, однако оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 5 млрд фунтов.

Доходы бюджета в июле составили 92,9 млрд фунтов, увеличившись на 4,8 млрд фунтов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В том числе поступления от самостоятельно рассчитанного подоходного налога составили рекордные для июля 11,8 млрд фунтов.

Расходы на обслуживание госдолга достигли 7,7 млрд фунтов, что стало рекордным показателем для июля за все время подсчетов, то есть с 1997 года. Рост показателя главным образом связан с увеличением затрат на обслуживание госбондов с привязкой к уровню инфляции.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 56,6 млрд фунтов, увеличившись на 13,7 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но оказавшись на 11,3 млрд фунтов ниже прогноза ONS.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец июля составлял 2,579 трлн фунтов, или около 98,5% ВВП страны. Соотношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.