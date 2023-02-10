"Норникель" планирует сократить оборотный капитал, образовавшийся из-за накопления запасов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" в 2022 году разработал и внедрил новые маршруты поставок продукции потребителям, сообщил журналистам старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев. Удлинение логистики и изменение структуры сбыта привело к снижению выручки и накоплению готовой продукции на складе. В текущем году "Норникель" планирует значительно сократить эти запасы.

"В текущих условиях происходит естественное перераспределение объемов в пользу Азиатского региона и отчасти на внутренний рынок, однако говорить в целом о переориентации на Азию преждевременно", - сказал он.

Использование альтернативных маршрутов, снижение доступности судов для фрахта, сокращение количества отправок судов на экспорт негативно влияет на ритмичность получения выручки, отметил CFO "Норникеля".

Контракты с большинством клиентов "Норникеля", включая крупных, продлены на 2023 год, уточнил он.

"При этом компания не предоставляет специальные скидки, так как в отношении компании и ее продукции отсутствуют санкционные ограничения", - подчеркнул топ-менеджер.

Снижение выручки от реализации металлов (на 6% к 2021 году) вызвано, главным образом, сокращением объемов реализации металлов из-за удлинения логистических цепочек. Это привело к накоплению готовой продукции в виде запасов, пояснил Малышев.

Накопление готовой продукции из-за удлинения логистики и некоторой переориентации продаж на новые рынки сбыта стало основной причиной роста оборотного капитала, добавил он.

Кроме того, существенным фактором роста стала амортизация инструментов недолгового финансирования (факторинг, авансирование продаж) вследствие ухода с российского рынка западных банков.

"Мы ожидаем снижения показателя [оборотного капитала] в 2023 г. за счет сокращения запасов готовой продукции", - подчеркнул старший вице-президент "Норникеля". При этом он добавил, что значительная волатильность этого показателя также связана с курсом рубля.