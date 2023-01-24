Swedbank ждет в 2023 году падения ВВП Латвии и Литвы и нулевого роста ВВП Эстонии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Латвию и Литву в 2023 году ждет экономический спад, а Эстонию - стагнация, говорится в январском обзоре Swedbank Economic Outlook.

Ценовой вихрь

Страны Балтии, напоминает Swedbank, в 2022 году быстро разорвали все энергетические связи с Россией и нашли новых поставщиков природного газа, электроэнергии и нефти. Эта быстрая трансформация сопровождалась невиданным за последние 25 лет ростом потребительских цен. Инфляция в государствах Балтии стала самой высокой в ЕС. Это касалось не только цен на энергоносители, поскольку за их подорожанием быстро последовало повышение цен на большинство промышленных товаров и услуг. Относительно высокая зависимость от импорта других товаров из России означала, что быстрое переключение на альтернативных поставщиков привело к скачку цен и на этот импорт. Наконец, высокий внутренний спрос способствовал перекладыванию возросших затрат на конечных потребителей, отмечают аналитики банка.

Тем не менее, по мере ослабления внешнего ценового давления и спроса инфляция в странах Балтии снижается. Инфляция достигла пика осенью прошлого года и, как ожидается, будет иметь тенденцию к резкому снижению в этом году.

Swedbank прогнозирует, что годовая инфляция снизится до однозначных цифр к концу 2023 года. "Следует признать, что заработная плата продолжает быстро расти, не в последнюю очередь из-за повышения минимальной заработной платы, и все еще может привести к росту цен на многие услуги. Однако устойчивая инфляция становится менее вероятной - снижение покупательной способности и слабый внутренний спрос, вероятно, сдержат рост цен в этом году. Мы не удивимся, если цены на некоторые товары даже несколько снизятся в этом году", - говорится в обзоре.

Кроме того, более негативного экономического шока, вероятно, удастся избежать благодаря антициклической фискальной политике, которая, хотя и весьма разная в странах Балтии, помогла смягчить негативные последствия энергетического кризиса. Инвестиции во многие секторы, вероятно, будут снижены в этом году, но государственные инвестиции в инфраструктуру и частные инвестиции в производство энергии и повышение эффективности, вероятно, продолжат расти.

В целом, ВВП трех прибалтийских стран, вероятно, несколько сократится или останется неизменным в этом году. "Мы ожидаем, что ВВП опустится ниже долгосрочного тренда в этом году и начнет восстанавливаться на 2-3% в 2024 году. По общему признанию, неясно, в какой степени быстрый рост заработной платы и цен на энергоносители повлиял на конкурентоспособность экспортеров - в последние годы это не было проблемой, но ослабление глобального спроса может выявить структурные недостатки. Собственная оценка предприятиями своей конкурентоспособности, особенно за пределами ЕС, в последнее время снизилась", - добавляет Swedbank.

Эстония

Банк ухудшил свои оценки для экономики Эстонии по итогам 2022 года: вместо ранее ожидавшегося роста ВВП на 0,5%, теперь Swedbank считает, что экономический спад в стране составил 0,4%. В 2023 году рост эстонской экономики будет нулевым (соответствует прежним прогнозам), а в 2024 году рост возобновится и составит 3% (прежняя оценка - 2,5%). В 2021 году рост эстонского ВВП достиг впечатляющих 8%.

Инфляция в стране в 2022 году подскочила до 19,4% (прежний прогноз - 18,8%). В 2023 году Swedbank прогнозирует ее замедление до 9,2% (8,9%), а в 2024 году - до 2,5% (2%). В 2021 году потребительские цены в республике выросли лишь на 4,6%.

Доверие к экономике в минувшем году упало до уровня, который в последний раз наблюдался в третьем квартале 2009 года. Объем добавленной стоимости примерно в половине видов экономической деятельности сократился в первые три квартала 2022 года, и сельское хозяйство внесло, безусловно, самый большой отрицательный вклад.

Swedbank ожидает продолжения спада в эстонской экономике в первой половине 2023 года по мере ослабления внешнего и внутреннего спроса. Частное потребление и экспорт товаров и услуг в этом году будут стагнировать. "Мощный импульс роста и вклад экономической деятельности, восстановившейся после коронавирусного кризиса, особенно услуг по размещению и питанию, искусства и развлечений, административных услуг и транспорта, постепенно сойдут на нет. Однако мы ожидаем, что возможности для экономического роста улучшатся во второй половине года, и что годовой ВВП в 2023 году останется на уровне предыдущего года в реальном выражении", - говорится в сообщении.

Замедление инфляции приведет к восстановлению покупательной способности, в то время как ожидаемое улучшение внешнего спроса благоприятно скажется на местных предприятиях, участвующих в производственно-сбытовой цепочке экспортных отраслей.

Ослабление экономической активности, падение покупательной способности домохозяйств, рост безработицы и увеличение финансовых затрат снижают спрос на различные товары и услуги и помогают ослабить ценовое давление. Инфляционные ожидания потребителей уже снизились в последние месяцы.

Рост цен в стране достиг своего пика в августе 2022 года, в первую очередь благодаря энергоносителям. Однако инфляция приобрела более широкий характер, поскольку доля энергоносителей в общем росте цен снизилась. "Мы ожидаем, что потребительская инфляция будет постепенно замедляться с уровня, близкого к 20% в 2022 году, до уровня ниже 10% в 2023 году; во второй половине этого года она снизится до однозначных цифр. Мы прогнозируем, что инфляция снизится до более нормального уровня, ниже 3%, только в 2024 году", - говорится в обзоре.

Замедление экономической активности пока лишь незначительно повлияло на рынок труда. Уровень безработицы все еще довольно скромный, занятость высокая, а рост заработной платы быстрый. "Однако мы ожидаем, что спрос на рабочую силу снизится в ближайшие кварталы, поскольку спад в экономике продолжается. Количество вакансий уже сократилось. Уровень безработицы повысится, но останется умеренным, поскольку мы не ожидаем глубокой или затяжной экономической рецессии. Увольнения в основном ожидаются в производственном секторе", - считают аналитики банка.

В марте этого года в Эстонии состоятся всеобщие выборы. Новое правительство возьмет на себя управление дефицитным бюджетом: расходы в этом году продолжат превышать доходы. Хотя государственный долг остается значительно ниже маастрихтских требований, он будет увеличиваться. Ожидается, что налоговое бремя немного увеличится, и на обсуждение могут быть вынесены планы по изменению налоговой политики.

Латвия

Swedbank пересмотрел прогноз роста ВВП Латвии на 2022 год до 1,6% с 2,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения в третьем квартале. В 2021 году латвийская экономика показала рост на 4,1%.

"Мы ожидаем увидеть еще два квартала с сокращением ВВП, за которым последует постепенное восстановление во второй половине 2023 года. Экономика сократится на 0,9% в 2023 году (прежний прогноз предполагал нулевой рост - ИФ), и последующее, хотя и не впечатляющее, восстановление спроса поможет ускорить рост до 2,6% (прежняя оценка - 2,9% - ИФ) в 2024 году", - говорится в обзоре.

Экономика Латвии, вероятно, вступила в умеренную рецессию в конце 2022 года. Реальный ВВП начал сокращаться в третьем квартале из-за повсеместной слабости в производственном секторе. Ранее оптимистичные ожидания в отношении экспорта резко изменились из-за ослабления внешнего спроса, а данные за октябрь-ноябрь 2022 года указывают на значительное замедление экспорта, констатировали аналитики Swedbank.

Инфляция в республике, которая в 2021 году равнялась лишь 3,3%, в 2022 году ускорилась до 17,3%. В 2023 году ожидается падение темпов роста потребительских цен до 9%, а в 2024 году - до 2,5% (все показатели соответствуют прежним оценкам).

Инфляция в Латвии в минувшем году лишь незначительно отступила от своего сентябрьского пика в 22,2%, а в декабре (в годовом выражении) она составила все еще высокие 20,8%. Более слабый рост цен на энергоносители и предоставление бюджетной поддержки помогли избежать дальнейшего роста инфляции. Базовая инфляция продолжила расти и достигла нового рекорда в 10,6% в декабре. Это обусловлено последствиями второго этапа повышения цен на энергоносители и ростом затрат на рабочую силу.

Инфляция, вероятно, составит в среднем 9% в 2023 году, но к концу года она снизится примерно до 2-3%. Инфляция может быть ниже, если последствия подорожания энергоносителей ослабнут быстрее, чем ожидалось. Она также может превысить прогноз Swedbank, если устойчивость рынка труда приведет к большему, чем ожидалось, давлению на заработную плату или если возобновится рост мировых цен на сырьевые товары - не в последнюю очередь на энергоносители - из-за увеличения спроса в Китае.

Уровень безработицы, вероятно, увеличится всего примерно на 0,5 п.п. в первой половине 2023 года, а затем снова начнет снижаться. Рост заработной платы будет оставаться быстрым, чему будет способствовать повышение зарплат в государственном секторе и повышение минимальной заработной платы на 24% и 13% в 2023 и 2024 годах.

Тем не менее, основное препятствие росту в 2023 году будет исходить от частного потребления, которое сократится примерно на 1%. Средняя реальная заработная плата снизилась на 9% в 2022 году, а покупательная способность продолжит ухудшаться в течение первой половины этого года. Отложенный спрос, который увеличил расходы домохозяйств в прошлом году, иссякает, и поступление декабрьских счетов за коммунальные услуги оказалось серьезным шоком для многих. Более высокие процентные ставки ограничат потребление товаров длительного пользования и окажут давление на рынок жилья.

Литва

Банк немного улучшил прогноз экономического роста для Литвы на 2022 год - до 2,4% с 2%. При этом в текущем году Swedbank ожидает экономический спад на 0,3%, тогда как ранее прогнозировал нулевой рост. В 2024 году ожидается слабое повышение ВВП - на 1,8% (прежний прогноз - 2,1%). В 2021 году литовская экономика продемонстрировала рост на 6%.

Инфляция в стране в минувшем году достигла 19,6% (прежняя оценка - 19,2%). В 2023 году аналитики банка прогнозируют замедление инфляции до 9,2% (8,7%), а в 2024 году - до 2% (2,3%). В 2021 году потребительские цены в стране увеличились на 4,6%.

По прогнозам банка, для Литвы 2023 год обещает быть менее радужным и оптимистичным, чем ожидалось. Хотя инфляция находится на явном пути к снижению, покупательная способность домохозяйств была подорвана и не восстановится в этом году. Кроме того, банк прогнозирует, что занятость может сократиться более чем на 2% в этом году. Наметившаяся слабость рынка труда видна в показателях вакансий, которые упали до самого низкого уровня за десятилетие (за исключением краткого всплеска в начале пандемии). Все большая доля предприятий заявляет, что главным препятствием для расширения является недостаточный спрос, а не нехватка рабочей силы. Экспортные заказы резко сокращались в течение последних нескольких месяцев, отражая слабость в странах Северной Европы и еврозоне. Хотя возобновление работы предприятий в Китае может повысить спрос на капитальные товары, производимые в Европе, Литва почти не торгует с Китаем, и никаких косвенных положительных эффектов не ожидается, по крайней мере, до второй половины этого года.

Инвестиции, вероятно, все еще будут расти в 2023 году благодаря развитию государственной инфраструктуры и продолжающемуся буму инвестиций частного сектора в возобновляемые источники энергии. Правительство утвердило бюджет, ориентированный на расширение, с дефицитом в 5% ВВП, но дефицит вряд ли будет таким большим, главным образом из-за снижения цен на энергоносители (и, как следствие, уменьшения средств, необходимых для компенсации расходов домохозяйств и предприятий на энергоносители).

Высокие процентные ставки продолжат снижать активность на рынке жилой недвижимости, которая, как ожидают эксперты Swedbank, восстановится не ранее 2024 года. Понижательное ценовое давление будет сохраняться в течение всего этого года, но более резкое падение цен на недвижимость остается маловероятным, учитывая относительно небольшой объем непроданного жилья и растущее число жителей (в крупнейших городах). Более высокие процентные ставки снизят покупательную способность некоторых домохозяйств, но эффект, вероятно, будет умеренным - соотношение долга домохозяйств к доходу остается одним из самых низких в ЕС, в то время как менее одной пятой домохозяйств имеют ипотеку.

Среднегодовая инфляция в Литве в прошлом году достигла 19,6%, но осенью рост цен пошел на убыль. В январе выросли регулируемые цены на природный газ, отопление и электроэнергию, что временно несколько повысит инфляцию. Однако большинство других факторов инфляционного давления быстро ослабевает. Банк прогнозирует, что рост средней заработной платы замедлится до 9,5% в этом году, а растущие затраты на рабочую силу, вероятно, продолжат повышать цены на большинство услуг. С другой стороны, более дешевые энергоносители, сырьевые товары и транспортные расходы, вероятно, приведут к падению цен по крайней мере на некоторые товары. Потребление домашних хозяйств, вероятно, останется на прежнем уровне в этом году, и слабый спрос также, вероятно, сдержит рост цен.