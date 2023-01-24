Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Swedbank ждет в 2023 году падения ВВП Латвии и Литвы и нулевого роста ВВП Эстонии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Латвию и Литву в 2023 году ждет экономический спад, а Эстонию - стагнация, говорится в январском обзоре Swedbank Economic Outlook.

Ценовой вихрь

Страны Балтии, напоминает Swedbank, в 2022 году быстро разорвали все энергетические связи с Россией и нашли новых поставщиков природного газа, электроэнергии и нефти. Эта быстрая трансформация сопровождалась невиданным за последние 25 лет ростом потребительских цен. Инфляция в государствах Балтии стала самой высокой в ЕС. Это касалось не только цен на энергоносители, поскольку за их подорожанием быстро последовало повышение цен на большинство промышленных товаров и услуг. Относительно высокая зависимость от импорта других товаров из России означала, что быстрое переключение на альтернативных поставщиков привело к скачку цен и на этот импорт. Наконец, высокий внутренний спрос способствовал перекладыванию возросших затрат на конечных потребителей, отмечают аналитики банка.

ЭкономикаSwedbank резко ухудшил макропрогнозы для стран Балтии на 2022 годЧитать подробнее

Тем не менее, по мере ослабления внешнего ценового давления и спроса инфляция в странах Балтии снижается. Инфляция достигла пика осенью прошлого года и, как ожидается, будет иметь тенденцию к резкому снижению в этом году.

Swedbank прогнозирует, что годовая инфляция снизится до однозначных цифр к концу 2023 года. "Следует признать, что заработная плата продолжает быстро расти, не в последнюю очередь из-за повышения минимальной заработной платы, и все еще может привести к росту цен на многие услуги. Однако устойчивая инфляция становится менее вероятной - снижение покупательной способности и слабый внутренний спрос, вероятно, сдержат рост цен в этом году. Мы не удивимся, если цены на некоторые товары даже несколько снизятся в этом году", - говорится в обзоре.

Кроме того, более негативного экономического шока, вероятно, удастся избежать благодаря антициклической фискальной политике, которая, хотя и весьма разная в странах Балтии, помогла смягчить негативные последствия энергетического кризиса. Инвестиции во многие секторы, вероятно, будут снижены в этом году, но государственные инвестиции в инфраструктуру и частные инвестиции в производство энергии и повышение эффективности, вероятно, продолжат расти.

В целом, ВВП трех прибалтийских стран, вероятно, несколько сократится или останется неизменным в этом году. "Мы ожидаем, что ВВП опустится ниже долгосрочного тренда в этом году и начнет восстанавливаться на 2-3% в 2024 году. По общему признанию, неясно, в какой степени быстрый рост заработной платы и цен на энергоносители повлиял на конкурентоспособность экспортеров - в последние годы это не было проблемой, но ослабление глобального спроса может выявить структурные недостатки. Собственная оценка предприятиями своей конкурентоспособности, особенно за пределами ЕС, в последнее время снизилась", - добавляет Swedbank.

Эстония

Банк ухудшил свои оценки для экономики Эстонии по итогам 2022 года: вместо ранее ожидавшегося роста ВВП на 0,5%, теперь Swedbank считает, что экономический спад в стране составил 0,4%. В 2023 году рост эстонской экономики будет нулевым (соответствует прежним прогнозам), а в 2024 году рост возобновится и составит 3% (прежняя оценка - 2,5%). В 2021 году рост эстонского ВВП достиг впечатляющих 8%.

Инфляция в стране в 2022 году подскочила до 19,4% (прежний прогноз - 18,8%). В 2023 году Swedbank прогнозирует ее замедление до 9,2% (8,9%), а в 2024 году - до 2,5% (2%). В 2021 году потребительские цены в республике выросли лишь на 4,6%.

Доверие к экономике в минувшем году упало до уровня, который в последний раз наблюдался в третьем квартале 2009 года. Объем добавленной стоимости примерно в половине видов экономической деятельности сократился в первые три квартала 2022 года, и сельское хозяйство внесло, безусловно, самый большой отрицательный вклад.

Swedbank ожидает продолжения спада в эстонской экономике в первой половине 2023 года по мере ослабления внешнего и внутреннего спроса. Частное потребление и экспорт товаров и услуг в этом году будут стагнировать. "Мощный импульс роста и вклад экономической деятельности, восстановившейся после коронавирусного кризиса, особенно услуг по размещению и питанию, искусства и развлечений, административных услуг и транспорта, постепенно сойдут на нет. Однако мы ожидаем, что возможности для экономического роста улучшатся во второй половине года, и что годовой ВВП в 2023 году останется на уровне предыдущего года в реальном выражении", - говорится в сообщении.

Замедление инфляции приведет к восстановлению покупательной способности, в то время как ожидаемое улучшение внешнего спроса благоприятно скажется на местных предприятиях, участвующих в производственно-сбытовой цепочке экспортных отраслей.

Ослабление экономической активности, падение покупательной способности домохозяйств, рост безработицы и увеличение финансовых затрат снижают спрос на различные товары и услуги и помогают ослабить ценовое давление. Инфляционные ожидания потребителей уже снизились в последние месяцы.

ЭкономикаSwedbank улучшил прогноз о ВВП стран Балтии в 2022 годуЧитать подробнее

Рост цен в стране достиг своего пика в августе 2022 года, в первую очередь благодаря энергоносителям. Однако инфляция приобрела более широкий характер, поскольку доля энергоносителей в общем росте цен снизилась. "Мы ожидаем, что потребительская инфляция будет постепенно замедляться с уровня, близкого к 20% в 2022 году, до уровня ниже 10% в 2023 году; во второй половине этого года она снизится до однозначных цифр. Мы прогнозируем, что инфляция снизится до более нормального уровня, ниже 3%, только в 2024 году", - говорится в обзоре.

Замедление экономической активности пока лишь незначительно повлияло на рынок труда. Уровень безработицы все еще довольно скромный, занятость высокая, а рост заработной платы быстрый. "Однако мы ожидаем, что спрос на рабочую силу снизится в ближайшие кварталы, поскольку спад в экономике продолжается. Количество вакансий уже сократилось. Уровень безработицы повысится, но останется умеренным, поскольку мы не ожидаем глубокой или затяжной экономической рецессии. Увольнения в основном ожидаются в производственном секторе", - считают аналитики банка.

В марте этого года в Эстонии состоятся всеобщие выборы. Новое правительство возьмет на себя управление дефицитным бюджетом: расходы в этом году продолжат превышать доходы. Хотя государственный долг остается значительно ниже маастрихтских требований, он будет увеличиваться. Ожидается, что налоговое бремя немного увеличится, и на обсуждение могут быть вынесены планы по изменению налоговой политики.

Латвия

Swedbank пересмотрел прогноз роста ВВП Латвии на 2022 год до 1,6% с 2,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения в третьем квартале. В 2021 году латвийская экономика показала рост на 4,1%.

"Мы ожидаем увидеть еще два квартала с сокращением ВВП, за которым последует постепенное восстановление во второй половине 2023 года. Экономика сократится на 0,9% в 2023 году (прежний прогноз предполагал нулевой рост - ИФ), и последующее, хотя и не впечатляющее, восстановление спроса поможет ускорить рост до 2,6% (прежняя оценка - 2,9% - ИФ) в 2024 году", - говорится в обзоре.

Экономика Латвии, вероятно, вступила в умеренную рецессию в конце 2022 года. Реальный ВВП начал сокращаться в третьем квартале из-за повсеместной слабости в производственном секторе. Ранее оптимистичные ожидания в отношении экспорта резко изменились из-за ослабления внешнего спроса, а данные за октябрь-ноябрь 2022 года указывают на значительное замедление экспорта, констатировали аналитики Swedbank.

Инфляция в республике, которая в 2021 году равнялась лишь 3,3%, в 2022 году ускорилась до 17,3%. В 2023 году ожидается падение темпов роста потребительских цен до 9%, а в 2024 году - до 2,5% (все показатели соответствуют прежним оценкам).

Инфляция в Латвии в минувшем году лишь незначительно отступила от своего сентябрьского пика в 22,2%, а в декабре (в годовом выражении) она составила все еще высокие 20,8%. Более слабый рост цен на энергоносители и предоставление бюджетной поддержки помогли избежать дальнейшего роста инфляции. Базовая инфляция продолжила расти и достигла нового рекорда в 10,6% в декабре. Это обусловлено последствиями второго этапа повышения цен на энергоносители и ростом затрат на рабочую силу.

Инфляция, вероятно, составит в среднем 9% в 2023 году, но к концу года она снизится примерно до 2-3%. Инфляция может быть ниже, если последствия подорожания энергоносителей ослабнут быстрее, чем ожидалось. Она также может превысить прогноз Swedbank, если устойчивость рынка труда приведет к большему, чем ожидалось, давлению на заработную плату или если возобновится рост мировых цен на сырьевые товары - не в последнюю очередь на энергоносители - из-за увеличения спроса в Китае.

Уровень безработицы, вероятно, увеличится всего примерно на 0,5 п.п. в первой половине 2023 года, а затем снова начнет снижаться. Рост заработной платы будет оставаться быстрым, чему будет способствовать повышение зарплат в государственном секторе и повышение минимальной заработной платы на 24% и 13% в 2023 и 2024 годах.

Тем не менее, основное препятствие росту в 2023 году будет исходить от частного потребления, которое сократится примерно на 1%. Средняя реальная заработная плата снизилась на 9% в 2022 году, а покупательная способность продолжит ухудшаться в течение первой половины этого года. Отложенный спрос, который увеличил расходы домохозяйств в прошлом году, иссякает, и поступление декабрьских счетов за коммунальные услуги оказалось серьезным шоком для многих. Более высокие процентные ставки ограничат потребление товаров длительного пользования и окажут давление на рынок жилья.

Литва

Банк немного улучшил прогноз экономического роста для Литвы на 2022 год - до 2,4% с 2%. При этом в текущем году Swedbank ожидает экономический спад на 0,3%, тогда как ранее прогнозировал нулевой рост. В 2024 году ожидается слабое повышение ВВП - на 1,8% (прежний прогноз - 2,1%). В 2021 году литовская экономика продемонстрировала рост на 6%.

Инфляция в стране в минувшем году достигла 19,6% (прежняя оценка - 19,2%). В 2023 году аналитики банка прогнозируют замедление инфляции до 9,2% (8,7%), а в 2024 году - до 2% (2,3%). В 2021 году потребительские цены в стране увеличились на 4,6%.

По прогнозам банка, для Литвы 2023 год обещает быть менее радужным и оптимистичным, чем ожидалось. Хотя инфляция находится на явном пути к снижению, покупательная способность домохозяйств была подорвана и не восстановится в этом году. Кроме того, банк прогнозирует, что занятость может сократиться более чем на 2% в этом году. Наметившаяся слабость рынка труда видна в показателях вакансий, которые упали до самого низкого уровня за десятилетие (за исключением краткого всплеска в начале пандемии). Все большая доля предприятий заявляет, что главным препятствием для расширения является недостаточный спрос, а не нехватка рабочей силы. Экспортные заказы резко сокращались в течение последних нескольких месяцев, отражая слабость в странах Северной Европы и еврозоне. Хотя возобновление работы предприятий в Китае может повысить спрос на капитальные товары, производимые в Европе, Литва почти не торгует с Китаем, и никаких косвенных положительных эффектов не ожидается, по крайней мере, до второй половины этого года.

Инвестиции, вероятно, все еще будут расти в 2023 году благодаря развитию государственной инфраструктуры и продолжающемуся буму инвестиций частного сектора в возобновляемые источники энергии. Правительство утвердило бюджет, ориентированный на расширение, с дефицитом в 5% ВВП, но дефицит вряд ли будет таким большим, главным образом из-за снижения цен на энергоносители (и, как следствие, уменьшения средств, необходимых для компенсации расходов домохозяйств и предприятий на энергоносители).

Высокие процентные ставки продолжат снижать активность на рынке жилой недвижимости, которая, как ожидают эксперты Swedbank, восстановится не ранее 2024 года. Понижательное ценовое давление будет сохраняться в течение всего этого года, но более резкое падение цен на недвижимость остается маловероятным, учитывая относительно небольшой объем непроданного жилья и растущее число жителей (в крупнейших городах). Более высокие процентные ставки снизят покупательную способность некоторых домохозяйств, но эффект, вероятно, будет умеренным - соотношение долга домохозяйств к доходу остается одним из самых низких в ЕС, в то время как менее одной пятой домохозяйств имеют ипотеку.

Среднегодовая инфляция в Литве в прошлом году достигла 19,6%, но осенью рост цен пошел на убыль. В январе выросли регулируемые цены на природный газ, отопление и электроэнергию, что временно несколько повысит инфляцию. Однако большинство других факторов инфляционного давления быстро ослабевает. Банк прогнозирует, что рост средней заработной платы замедлится до 9,5% в этом году, а растущие затраты на рабочую силу, вероятно, продолжат повышать цены на большинство услуг. С другой стороны, более дешевые энергоносители, сырьевые товары и транспортные расходы, вероятно, приведут к падению цен по крайней мере на некоторые товары. Потребление домашних хозяйств, вероятно, останется на прежнем уровне в этом году, и слабый спрос также, вероятно, сдержит рост цен.

Swedbank Латвия Литва Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско на $3,16 млн

Google сократит бонусы топ-менеджерам на фоне снижения расходов

Google сократит бонусы топ-менеджерам на фоне снижения расходов

Рост розничных продаж шампанского в России в 2022 году превзошел рост продаж водки

Цена Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года

Цена Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });