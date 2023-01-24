"Бештау электроникс" планирует весной начать выпуск компьютеров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ООО "Бештау электроникс" (Ставропольский край) планирует приступить к производству компьютерной продукции в Ростове-на-Дону и в Ессентуках в марте текущего года. Об этом сообщил технический директор компании Олег Осипов в ходе круглого стола "Импортозамещающие производства в Ростовской области как драйвер развития экономики региона" во вторник.

"В 2023 году начнется запуск двух заводских комплексов в Ростове и в Ессентуках. Первая очередь в Ростове-на-Дону составит 9 тыс. метров, в Ессентуках - 12 тыс. кв. метров. Выпуск на конец 2023 года планируем 350 тыс. мониторов, 150 тыс. моноблоков и 100 тыс. ноутбуков в год", - сказал Осипов.

Он добавил, что в Ростове-на-Дону также планируется наладить выпуск серверов. Первый сервер планируется собирать вручную.

По словам председателя комитета по экономической политике Игоря Буракова, компания осуществляет деятельность без господдержки.

"Импортозамещение остается центральной темой для развития экономики как РФ, так и Ростовской области в частности. Мы должны обеспечить технологическую независимость нашей страны в критических отраслях. "Бештау электроникс" уже начал выпуск и сертифицировал как российскую продукцию производство мониторов, клавиатур, мышек, трех видов материнских плат. Все это отечественная продукция, которая, мало того что замещает импортную, она еще и часто стоит дешевле, чем импортная продукция", - сказал Бураков.

Ранее сообщалось, что компания в 2023 году намерена запустить в Ростове-на-Дону производство ноутбуков. Элементы корпуса и упаковку будут выпускать на заводе "Бештау электроникс" в Ессентуках, а Li-ion батареи и готовую продукцию будут изготавливать в Ростове.

На выполнение первого этапа проекта завода по выпуску радиоэлектронной продукции инвестор потратит 800 млн рублей. К 2024 году планируется увеличение инвестиций до 2,5 млрд рублей.

ООО "Бештау электроникс" зарегистрировано в сентябре 2021 года. Вид деятельности - производство компьютеров и периферийного оборудования. Уставный капитал компании поделен между тремя физлицами, гражданами РФ.