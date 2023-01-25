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Texas Instruments сократила квартальную чистую прибыль на 8,4%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,96 млрд против $2,14 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $2,13 с $2,27 годом ранее.

Квартальная выручка Texas Instruments понизилась на 3% и составила $4,76 млрд против $4,83 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,98 на акцию при выручке в $4,61 млрд.

Продажи аналоговых интегральных микросхем в минувшем квартале сократились на 5%, до $3,56 млрд, тогда как доходы в сегменте встраиваемых процессоров увеличились на 10%, до $837 млн.

По итогам всего 2022 года Texas Instruments увеличила чистую прибыль на 13%, до $8,75 млрд, выручку - на 9%, до $20,03 млрд.

Около 40% выручки в минувшем году пришлось на микрочипы для промышленных нужд, 25% - на чипы для автомобильной промышленности, 20% - на полупроводниковые компоненты для электроники. Сегмент коммуникационного оборудования принес компании 7% доходов, калькуляторы (традиционный сегмент для TI) - 2%.

По прогнозу компании, в текущем квартале ее чистая прибыль составит $1,64-1,90 на акцию, выручка - $4,17-4,53 млрд.

За последние три месяца капитализация Texas Instruments увеличилась на 9,2%, до $161,7 млрд.

Texas Instruments США
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