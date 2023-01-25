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"Яндекс" объявил о запуске лизингового направления

"Яндекс" объявил о запуске лизингового направления
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о запуске лизингового направления. Лизингодателем будет выступать ООО "Флот", сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Это юрлицо было учреждено в августе 2021 года под названием ООО "Игра", спустя год компания была переименована и изменила основной вид деятельности на финансовую аренду (лизинг/сублизинг).

"Яндекс" в 2022 году в пробном режиме предоставил тысячу автомобилей таксопаркам в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

В 2023 году "Яндекс" готов поставить от 10 тысяч автомобилей российских и иностранных марок, изначально акцент будет сделан на эконом-сегмент. Иностранные модели будут представлены в основном китайскими брендами, добавили в пресс-службе.

Помимо лизинга таксопаркам, "Яндекс" готов передавать автомобили и собственному каршерингу "Яндекс Драйв", если появится такая потребность. "Но это не отменяет других лизинговых партнеров - мы с ними продолжаем работать", - подчеркнули в компании.

"Компания будет закупать автомобили только под объем уже сформированного и конкретного спроса со стороны таксопарков, чтобы обеспечить реализацию всех закупаемых автомобилей. Схема покупки предполагается с вовлечением дилеров: автопроизводители поставляют автомобили дилерам, лизинговая компания выкупает автомобили у дилеров и передает в лизинг таксопаркам", - говорится в сообщении "Яндекса".

Яндекс Флот Игра Яндекс.Драйв
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