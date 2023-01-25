В Новокузнецке проект по переработке шин в резиновую крошку подорожал в 1,6 раза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ООО "Вторичные ресурсы Сибири" (ВРС), которое с 2021 года занимается проектом по созданию в ТОСЭР "Новокузнецк" предприятия по переработке крупногабаритных шин (КГШ), планирует ввести производство в эксплуатацию в 2023 году, сообщил гендиректор ВРС Виктор Кутылкин и добавил, что проект подорожал.

По его словам, инвестиции в предприятие составят 751,9 млн рублей, в том числе 715,2 млн рублей - капвложения. На 1 января 2023 года в проект было вложено уже 531 млн рублей. На старте проект оценивался в 477 млн рублей. Таким образом, он подорожал в 1,6 раза. Остальные его параметры остались прежними.

Площадка должна перерабатывать порядка 16 тысяч тонн изношенных шин в год и производить 6,9 тысячи тонн резиновой крошки, 4,8 тысячи тонн металлолома (металлокорд и бортовое кольцо) и 4 тысячи тонн шинного регенерата.

В презентации компании, которую Кутылкин представил на совещании совета при губернаторе Кемеровской области, говорится, что резиновая крошка используется при строительстве дорог, внутренних и наружных водонепроницаемых покрытий, а шинный регенерат - в том числе, при производстве резинотехнических изделий, шин, резиновых смесей, строительных и дорожных мастик.

"В год в Кузбассе (на угольных предприятиях - ИФ) по экспертной оценке накапливается до 35-40 тысяч тонн КГШ. Завод позволит утилизировать любое резинотехническое изделие, от велосипедного колеса до белазовского. Даже траснпортёрные ленты от угольщиков будем принимать, резиновые сапоги - всё будем принимать. Уже есть ряд подписанных (с угольщиками - ИФ) договоров о намерении поставлять резину", - подчеркнул Кутылкин.

По его словам, уже построены здания и сооружения для завода, подведены коммуникации, смонтировано оборудование, ведутся пуско-наладочные работы, которые завершат в феврале. "Узким местом" он назвал ограниченную пропускную способность автодорог Новокузнецка к площадке.

ВРС попросит власти Кузбасса построить дорогу длиной 1,2 км от северного выезда площадки "Технокластер", где реализуется проект, до Ильинского шоссе. Кутылкин оценил стоимость трассы примерно в 117 млн рублей, проектная документация разработана и будет в ближайшее время передана на госэкспертизу.

Указанный в презентации адрес площадки "Технокластер" совпадает с адресом обанкроченного ранее Кузнецкого цементного завода. По данным ЕГРЮЛ, по этому же адресу в настоящее время зарегистрировано ООО "Технокластер", которое принадлежит АО "Регионстрой" (связано с ООО "Управляющая компания "Сибирская горно-металлургическая компания", СГМК). По данным ЕГРЮЛ, ВРС также принадлежит "Регионстрою".

Согласно презентации, на площадке "Технокластер" (имеет статус промпарка, площадь - 25 га) в 2020 и 2022 годах уже реализованы проекты по переработке лома алюминия в алюминиевые сплавы (инвестиции 165 млн рублей), переработке металлолома (инвестиции 261 млн рублей). На 2024 год намечен запуск переработки отходов производства в теплоизоляционные смеси (инвестиции 155 млн рублей), на 2025 год - создание кластера по переработке лома и отходов цветных металлов - алюминия, меди, латуни (проект находится в стадии проработки, инвестиции оцениваются в сумму более 2,4 млрд рублей).

В 2017 году московский индивидуальный предприниматель Илья Медников на торгах приобрел имущество банкротного Кузнецкого цементного завода, предложив за лот 67 млн рублей.

Как говорится на сайте СГМК, компания поставляет металлолом на метпредприятия Сибири и Урала, ведет добычу доломита, а также марганцевой руды на месторождении Селезень, производит щебень.