Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешила американской International Paper продать 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA, владеющей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России - группой "Илим", своим партнерам по СП.

Об этом сообщила пресс-служба "Илима".

Покупателями доли стали российские партнеры International Paper Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Как сообщалось, Смушкин и братья Борис и Михаил Зингаревичи также контролируют остальные 50% Ilim SA.

Отмечается, что сделка находится в завершающей стадии. Стороны рассчитывают ее закрыть в апреле 2023 года, однако процесс осуществляется в "меняющейся политической и нормативно-правовой среде", что может повлиять на сроки, говорится в сообщении "Илима".

Ilim SA принадлежат 96,37% в АО "Группа "Илим". International Paper в капитал Ilim SA вошла в 2007 году, заплатив $650 млн. International Paper напрямую владела в группе 2,39% акций. Стороны договорились также о продаже этих акций за $24 млн.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $484 млн. Стоимость всей Ilim оценивается примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель у группы составил $1,11 млрд), в стоимости учтен чистый долг в размере $2,45 млрд.

"Илим"- одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт. По данным компании, ее доля на российском рынке товарной целлюлозы составляет 75%, на рынке картона и бумаги - 20% и 10% соответственно. Центральный офис компании находится в Петербурге, производственные мощности расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

International Paper - крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.