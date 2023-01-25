Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов среды

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к повышению, умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль развернулся вниз, подешевел к бивалютной корзине после завершения основных налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 69,31 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,42 руб./EUR1, подорожав на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,8 копейки - до 72,06 рубля. Курс китайского юаня вырос на 7,8 копейки - до 10,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль прервал череду укрепления, развернувшись вниз к доллару и евро после того, как в среду компании-экспортеры завершили перечисление в бюджет НДС, НДПИ и акцизов. Позднее им предстоит уплатить налог на прибыль, однако это вряд ли сможет оказать заметное влияние на котировки рубля. Днем поддержку рублю оказывали также традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ, проводимые по средам.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ

Министерство финансов России размещало сегодня ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26242. Облигации серии 26242 были предложены инвесторам впервые, объем составил 500 млрд рублей по номиналу. Объем остатков, доступных для размещения в серии 26240, составил 129,08 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 96,794% от номинала, что соответствует доходности 9,9% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 6 млрд 496 млн рублей при спросе 65 млрд 426 млн рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 76,7339% от номинала, что соответствует доходности 10,47% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 55 млрд 569 млн рублей при спросе 87 млрд 777 млн рублей.

На глобальном рынке в среду превалируют умеренно смешанные настроения в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ставкам и свежей статистики.

В частности, в центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Опубликованные накануне данные показали продолжающееся ослабление деловой активности в Штатах.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.

Эксперты ожидают, что ослабление экономического подъема подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) к замедлению темпов повышения базовой процентной ставки. Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля.

Европейский центральный банк сделает все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%, заявила поздно вечером в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард, намекнув на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях. Стоимость заимствований будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня, а затем останется на этой отметке в течение длительного времени, сказала она.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 февраля.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно снизилась к доллару США и подешевела по отношению к юаню. "Минфин в рамках сегодняшних аукционов разместил ОФЗ объемом порядка 62 млрд руб. по номиналу. В январе ведомство существенно снизило объем заимствований, отдавая предпочтение классическим ОФЗ-ПД, и разместило в общей сложности 209,5 млрд руб. по номиналу, что более чем в 7 раз меньше декабрьского объема. Если говорить о зарубежных новостях, Банк Канады по итогам сегодняшнего заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25%. Судя по динамике фьючерсов, рынок ожидает, что американский регулятор, заседание которого пройдет на следующей неделе, поднимет ставку с аналогичным шагом. В четверг в США должны опубликовать предварительную оценку динамики ВВП за четвертый квартал прошлого года", - говорит Беспалов.

"Утреннее укрепление рубля на валютном рынке в среду (пара "доллар-рубль" опускалась на минимуме ниже 68,8 руб./$1) сменилось во второй половине дня заметным ослаблением. Американская валюта достаточно быстро вернула позиции выше 69 руб., а к самому окончанию рабочего дня курс поднялся до 69,3 руб., обновив, таким образом, недельный максимум. Отметим, что в целом ослабление рубля во второй половине дня происходило при отсутствии однозначной динамики индексов на внешних рынках. К концу дня цены на нефть марки Brent находились в незначительном плюсе, а индекс доллара торговался почти без изменений. Не исключено, что в утренние часы укрепление рубля поддерживалось остаточными продажами валютной выручки к налоговым платежам, а в последующие часы российская валюта лишилась этого преимущества. Добавим, что, несмотря на обновление недельных максимумов по паре "доллар-рубль", активность на локальном валютном рынке пока по-прежнему весьма скромная, а диапазон торгов сведен к минимуму", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо повышаются вечером в среду после публикации данных по запасам нефти в США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 по Москве составляет $86,21 за баррель, что на 0,09% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,54 за баррель, что на 0,51% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей - до 448,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей и составили 232,02 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей, до 115,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Накануне нефтяные котировки снизились на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 20,44 копейки, до 68,9573 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,16 копейки, до 74,9564 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 17,59 копейки по отношению ко вторнику и составил 68,9426 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 19,17 копейки и составил 69,016 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 684,752 млн, из которых $588,157 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 096,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 26,57 копейки, до 74,9678 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 26,25 копейки, подорожав до 74,9833 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR762,991 млн, из которых EUR185,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR577,784 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались на отметке предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.