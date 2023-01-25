Минфин РФ разместил ОФЗ 26240 на 55,57 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 76,7339% от номинала, что соответствует доходности 10,47% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 55 млрд 570 млн рублей по номиналу при спросе 87 млрд 777 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 44 млрд 367 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 76,65% от номинала, что соответствует доходности 10,48% годовых.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).