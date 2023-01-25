Министр экономики ФРГ спрогнозировал рост ВВП Германии на 0,2% в 2023 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экономика Германии в этом году избежит рецессии и вырастет на 0,2%, свидетельствуют официальный прогноз правительства страны.

Осенью ожидалось, что ВВП уменьшится на 0,4%.

Тем не менее остается вероятность снижения по итогам двух кварталов подряд, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на пресс-конференции в среду.

"По-прежнему велика вероятность, что у нас будет техническая рецессия", - сказал он, добавив, что страна избежит резкого спада.

"Смысл в том, что мы сделали кризис управляемым, - отметил министр. - Это не означает, что кризис закончился. Но мы смогли предотвратить худшие сценарии".

Ожидается, что темпы роста потребительских цен в 2023 году составят 6% по сравнению с прежним прогнозом в 7%. В минувшем году инфляция взлетела до 7,9%.

Экспорт повысится на 2,2% в текущем году после подъема на 3,2% в 2022 году, согласно официальному прогнозу. Темпы роста инвестиций бизнеса в предприятия и оборудование усилятся до 3,3% с 2,5%.

Безработица незначительно увеличится и составит 5,4% против 5,3% в прошлом году.

"Ситуация в начале года более благоприятна, чем предполагалось в осенних прогнозах, - говорится в правительственном отчете. - Однако неопределенности для экономики Германии сохраняются".